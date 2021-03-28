Глушаков: выигрывает сборная – одно не нравится, проигрывает – другое

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал критику в адрес сборной России.



«Критики всегда будут. Выигрывает сборная – одно не нравится, проигрывает – другое. Есть результат, шесть очков из шести, думаю, всё замечательно. Когда сборная выигрывает, все радуются, что тут ещё сказать. Во втором тайме играли слишком аккуратно? Не знаю, какая установка была на второй тайм, но часто команда, которая выигрывает, отдаёт инициативу сопернику, садится в оборону. Может, такая установка и была, сложно судить», – цитирует Глушакова «РИА Новости».



Во втором туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 сборная России обыграла Словению со счётом 2:1. Подопечные Черчесова набрали шесть очков и возглавили турнирную таблицу группы H отбора ЧМ-2022.



В эту международную паузу России также предстоит провести матч квалификации чемпионата мира — 2022 со Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск). Ранее российская команда обыграла Мальту (3:1).