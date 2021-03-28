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Сербия сыграла вничью с Португалией, отыгравшись со счёта 0:2

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
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Сербия сыграла вничью с Португалией, отыгравшись со счёта 0:2
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Сербии сыграла вничью со сборной Португалии. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.

На 11-й минуте счёт открыл нападающий сборной Португалии Диогу Жота, ему ассистировал хавбек Бернарду Силва. На 36-й минуте Жота оформил дубль. В начале второго тайма нападающий сборной Сербии Александр Митрович забил головой после навеса Неманьи Радоньича. На 60-й минуте сербы сравняли счёт — гол забил полузащитник Филип Костич, ассист на счету Радоньича. В добавленное время красную карточку получил Никола Миленкович.

Сборная Сербии в двух матчах набрала четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице группы А. Португалия (4) — на втором месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 2-й тур
27 марта 2021, суббота. 22:45 МСК
Сербия
Окончен
2 : 2
Португалия
0:1 Жота – 11'   0:2 Жота – 36'   1:2 Митрович – 46'   2:2 Костич – 60'
Удаления: Миленкович – 90+2' / нет
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