Сербия сыграла вничью с Португалией, отыгравшись со счёта 0:2

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Сербии сыграла вничью со сборной Португалии. Встреча проходила на стадионе «Райко Митич — Црвена Звезда» в Белграде и завершилась со счётом 2:2.
На 11-й минуте счёт открыл нападающий сборной Португалии Диогу Жота, ему ассистировал хавбек Бернарду Силва. На 36-й минуте Жота оформил дубль. В начале второго тайма нападающий сборной Сербии Александр Митрович забил головой после навеса Неманьи Радоньича. На 60-й минуте сербы сравняли счёт — гол забил полузащитник Филип Костич, ассист на счету Радоньича. В добавленное время красную карточку получил Никола Миленкович.
Сборная Сербии в двух матчах набрала четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице группы А. Португалия (4) — на втором месте.
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