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Словакия и Мальта сыграли вничью, хозяева во втором тайме отыгрались с 0:2

Словакия и Мальта сыграли вничью, хозяева во втором тайме отыгрались с 0:2
Футбол / Прочие турниры 0
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В матче второго тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 Словакия принимала Мальту. Встреча проходила на «Сити Арене Трнава» в Словакии и завершилась вничью – 2:2.

На 16-й минуте Люк Гамбин открыл счёт в матче после передачи Джозефа Мбонга, а на 19-й Райан Камензули ассистировал Александеру Сатариано, который увеличил преимущество Мальты. Во втором тайме хозяева отыгрались: на 49-й минуте Давид Стрелец отличился после передачи Милана Шкриньяра, на 53-й забил уже сам Шкриньяр с ассиста Яна Грегуша.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Ассистенты — Андреас Хайненрайх и Маркус Гучи. Резервный рефери — Киристян-Петру Чокирка.

Словакия и Мальта находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Россия, Словения и Кипр.

В первом туре словаки сыграли вничью с Кипром – 0:0, Мальта уступила России – 1:3.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 2-й тур
27 марта 2021, суббота. 22:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 2
Мальта
0:1 Гамбин – 16'   0:2 Сатариано – 19'   1:2 Стрелец – 49'   2:2 Шкриньяр – 53'
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