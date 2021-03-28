Словакия и Мальта сыграли вничью, хозяева во втором тайме отыгрались с 0:2

В матче второго тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 Словакия принимала Мальту. Встреча проходила на «Сити Арене Трнава» в Словакии и завершилась вничью – 2:2.



На 16-й минуте Люк Гамбин открыл счёт в матче после передачи Джозефа Мбонга, а на 19-й Райан Камензули ассистировал Александеру Сатариано, который увеличил преимущество Мальты. Во втором тайме хозяева отыгрались: на 49-й минуте Давид Стрелец отличился после передачи Милана Шкриньяра, на 53-й забил уже сам Шкриньяр с ассиста Яна Грегуша.



Обслуживала встречу бригада арбитров из Австрии во главе с Харальдом Лехнером. Ассистенты — Андреас Хайненрайх и Маркус Гучи. Резервный рефери — Киристян-Петру Чокирка.



Словакия и Мальта находятся в группе H отбора ЧМ-2022, где их соперниками являются Хорватия, Россия, Словения и Кипр.



В первом туре словаки сыграли вничью с Кипром – 0:0, Мальта уступила России – 1:3.