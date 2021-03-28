Победа сборной над Словенией, золото россиян на ЧМ в танцах на льду. Главное к утру

Сборная России во втором туре отбора к ЧМ-2022 в Сочи обыграла команду Словении, а российские фигуристы победили на чемпионате мира в танцах на льду – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Дубль Дзюбы принёс победу сборной России в матче со Словенией.
2. Фигуристы Синицина и Кацалапов — чемпионы мира в танцах на льду.
3. Поветкин нокаутом проиграл Уайту в бою-реванше и потерял пояс временного чемпиона WBC.
4. Рублёв разгромил Сандгрена и вышел в третий круг турнира в Майами.
5. Роналду бросил капитанскую повязку на поле после незасчитанного гола в ворота Сербии.
6. Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.
7. ЦСКА крупно обыграл УНИКС и поднялся на второе место в таблице.
8. Аслан Карацев с победы стартовал на «Мастерсе» в Майами.
9. Люксембург впервые в истории обыграл Ирландию.
10. Российские фигуристы выиграли общекомандный зачёт ЧМ, показав лучший результат за 22 года.
11. Защитник немецкой «Ганзы» Нижегородов проходит просмотр в ЦСКА.
12. Сборная Турции в гостях разгромила Норвегию, Туфан оформил дубль.
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