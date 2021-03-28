Победа сборной над Словенией, золото россиян на ЧМ в танцах на льду. Главное к утру

Сборная России во втором туре отбора к ЧМ-2022 в Сочи обыграла команду Словении, а российские фигуристы победили на чемпионате мира в танцах на льду – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Дзюбы принёс победу сборной России в матче со Словенией.

2. Фигуристы Синицина и Кацалапов — чемпионы мира в танцах на льду.

3. Поветкин нокаутом проиграл Уайту в бою-реванше и потерял пояс временного чемпиона WBC.

4. Рублёв разгромил Сандгрена и вышел в третий круг турнира в Майами.

5. Роналду бросил капитанскую повязку на поле после незасчитанного гола в ворота Сербии.

6. Нганну нокаутировал Миочича и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.

7. ЦСКА крупно обыграл УНИКС и поднялся на второе место в таблице.

8. Аслан Карацев с победы стартовал на «Мастерсе» в Майами.

9. Люксембург впервые в истории обыграл Ирландию.

10. Российские фигуристы выиграли общекомандный зачёт ЧМ, показав лучший результат за 22 года.

11. Защитник немецкой «Ганзы» Нижегородов проходит просмотр в ЦСКА.

12. Сборная Турции в гостях разгромила Норвегию, Туфан оформил дубль.