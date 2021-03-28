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Жоржиньо: нет слов, чтобы описать, как я скучаю по Неаполю

Жоржиньо: нет слов, чтобы описать, как я скучаю по Неаполю
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо, ранее выступавший за «Наполи», признался, что скучает по Италии.

«Нет слов, чтобы описать, как я скучаю по Неаполю. А кто бы не скучал по нему? В Лондоне так холодно. Они даже не знают, что такое солнце», — приводит слова Жоржиньо Goal.com.

Ранее Жоао Сантос, агент Жоржиньо, не исключил возможность возвращения футболиста в чемпионат Италии, если контракт с «Челси» не будет продлён.

Напомним, Жоржиньо стал футболистом «Челси» летом 2018 года, перейдя из «Наполи» за € 57 млн. Его контракт с синими рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает натурализованного итальянца в € 45 млн. В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 20 матчах чемпионата Англии, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Агент Жоржиньо рассказал о возможном возвращении футболиста в «Наполи»
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