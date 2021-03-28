Уго Льорис: казахи постараются совершить подвиг в матче с нами

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис перед матчем с командой Казахстана рассказал о настрое команды.
«Думаю, казахи постараются совершить подвиг в матче с нами, для нашей команды это тоже будет испытание. Мы постараемся показать свой лучший футбол. В некотором смысле игра будет похожа на матч с Украиной, казахстанцы также попытаются играть от обороны», – цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.
Напомним, что во втором туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 Франция встретится с Казахстаном 28 марта в 16:00 мск.
Помимо Франции и Казахстана в группе D выступают сборные Боснии и Герцеговины, Финляндии и Украины.
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов не примет участие в матче из-за травмы.
- 28 марта 2021
-
10:35
-
10:32
-
10:24
-
10:18
-
10:16
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
09:45
-
09:34
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:17
-
08:40
-
06:25
-
06:08
-
05:23
-
02:23
-
01:01
-
00:48
-
00:40
-
00:38
-
00:38
-
00:37
-
00:32
-
00:11
- 27 марта 2021
-
23:58
-
23:43
-
23:38
-
23:27
-
23:19
-
22:55
-
22:49
-
22:39