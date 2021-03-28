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Уго Льорис: казахи постараются совершить подвиг в матче с нами

Уго Льорис: казахи постараются совершить подвиг в матче с нами
Футбол / Прочие турниры 0

Голкипер «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Франции Уго Льорис перед матчем с командой Казахстана рассказал о настрое команды.

«Думаю, казахи постараются совершить подвиг в матче с нами, для нашей команды это тоже будет испытание. Мы постараемся показать свой лучший футбол. В некотором смысле игра будет похожа на матч с Украиной, казахстанцы также попытаются играть от обороны», – цитирует Льориса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что во втором туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022 Франция встретится с Казахстаном 28 марта в 16:00 мск.

Помимо Франции и Казахстана в группе D выступают сборные Боснии и Герцеговины, Финляндии и Украины.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов не примет участие в матче из-за травмы.

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