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Жота: нельзя пропускать два гола за 15 минут. То, что произошло, не должно повториться

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Жота: нельзя пропускать два гола за 15 минут. То, что произошло, не должно повториться
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота прокомментировал результат матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 с Сербией (2:2).

«Мы провели отличный первый тайм и вели в счёте. Затем соперник сумел изменить тактическую схему и вернуться в игру. Сербская команда заслуживает похвалы, потому что мы не смогли её сдержать. Но в конце встречи мы забили гол, который мог позволить нам выиграть.

Нельзя пропускать два гола за 15 минут. Мы должны быть более уверенными и решать исход встречи заранее. Нельзя допускать такие контратаки соперника. То, что произошло, не должно повториться», — приводит слова Жоты O Jogo.

Сборная Сербии в двух матчах набрала четыре очка и занимает первое место в турнирной таблице группы А. Португалия (4) — на втором месте.

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