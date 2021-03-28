Головин — Дзюбе: надоел прилично

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба записал обращение после матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 со Словенией (2:1).
«Сам, наверно, постесняюсь сказать такое Станиславу Саламовичу, но я безумно благодарен ему за вызов в сборную. Особенно благодарен, что капитанскую повязку оставил мне. Одна из самых важных вещей для меня — играть за сборную и быть её капитаном. Я не держусь за это, но для меня это было проявлением поддержки. Надеюсь, что смог отплатить голами. Спасибо ребятам за передачи. Далеру Кузяеву, и Головин там в перекладину попал. Спасибо вам, Станислав Саламович, спасибо ребятам и всем, кто поддерживал. Я вам очень благодарен. Извините, если надоел», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на его странице в «Инстаграме».
В комментариях к видео партнёр Дзюбы по сборной России, полузащитник «Монако» Александр Головин написал: «Надоел прилично». Дзюба ответил на комментарий смеющимися эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Артёма Дзюбы
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