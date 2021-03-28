Дешам: Казахстан – команда, которая ничего не теряет
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о подготовке команды ко встрече со сборной Казахстана во втором туре отборочного этапа чемпионата мира – 2022.
«Казахстан – команда, которая ничего не теряет. Франция должна, несмотря на все объективные трудности, показать свой лучший футбол. Знаю, что казахстанцы планируют играть с тремя центральными защитниками. Исходя из этого мы будем избирать тактику на матч», – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, что сборные Казахстана и Франции встретятся 28 марта в 16:00 мск. В первом туре отбора на ЧМ-2022 французы сыграли вничью с украинцами – 1:1. Помимо Франции, Казахстана и Украины в группе D выступают сборные Боснии и Герцеговины и Финляндии.
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