Евсеев: Дзюба снова доказал, что он лидер сборной России

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу сборной России в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«Как и говорил главный тренер, это была игра на результат. Понимали, что Словения не просто так выиграла у хорватов. Нужна была победа, чтобы почувствовать уверенность. Нужно было не потерять очки в домашней игре с прямым конкурентом. Что бросилось в глаза? Схема игры изменилась. 3 центральных защитника, 3-4-3. Изменился и стартовый состав. Активный первый тайм: давление, атакующие действия, голы. Поставили Жемалетдинова, быстрый игрок, да и вся наша полузащита оказалось быстрой, быстро переходили из обороны в атаку. И ещё один важный момент: был хороший контрпрессинг.

Первый мяч это следствие очень хорошего взаимодействия игроков атаки: Жемалетдинова, Дзюбы, Кузяева.

Первый тайм нам удался и качество игры сборной России позволяло быть оптимистами. Да, пропущенный мяч дал нервозность, её ранее на было. Счёт скользкий, хотелось его сохранить, поэтому второй тайм прошёл в обычном для таких ситуаций ключе. Результат давил, надо было обязательно побеждать. Опустились ниже, стали играть глубоко.

Сложилось впечатление, что Словения на придавила. Но это был только психологический фактор. Не было паники, была целостность. Довели игру до победы без особых нервов. Результат очень хороший. Из тех 9 очков, которые можем забрать, есть уже 6. По игре тоже приличные перспективы. Видим, что Черчесов не боится ставить новичков. Про Жемалетдинова я уже сказал. А Мухин в концовке вышел в опорную зону и не допустил ошибок, хотя счёт был скользким.

Добавлю несколько слов о Дзюбе. Зенитовец снова доказал, что он лидер сборной. Это и ему сил придаст, и команде добавит уверенности. Очень приятное впечатление Дзюба обставляет, играя за сборную. Всегда мотивирован. А сейчас, когда до рекорда Кержакова всего 1 гол, он абсолютно сосредоточен на каждом моменте. Год начал на высоком уровне", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».