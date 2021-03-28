Источник: Кейн не уверен в своём будущем в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал, что не уверен в своём будущем в английской Премьер-Лиге, сообщает Goal.com.

По информации источника, нападающий подтвердил, что не будет принимать никаких решений до конца Евро-2020. Источник сообщает, что форвард признаёт, что в настоящее время не знает, есть ли у него будущее в АПЛ.

Напомним, что Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Кейн провёл 27 матчей и забил 17 голов. После 29 туров «Тоттенхэм» с 48 очками занимает шестое место и отстаёт от идущего в еврокубковой зоне «Вест Хэма» на одно очко.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью сыграют в гостях с «Ньюкасл Юнайтед» 4 апреля.