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Саутгейт поддержал идею Анри отказаться от соцсетей из-за расизма

Саутгейт поддержал идею Анри отказаться от соцсетей из-за расизма
Футбол / Прочие турниры 0
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поддержал решение Тьерри Анри уйти из социальных сетей из-за отсутствия мер, направленных против расизма.

«Я думаю, что всем игрокам и высокопоставленным людям, которые могут получить такое негативное внимание, стоит задуматься. Не только знаменитости, но и маленькие дети будут подвергаться издевательствам в Интернете.

Когда я нахожусь в тренировочном лагере, я стараюсь отключиться от всех внешних средств массовой информации. Это не всегда очень хорошо, потому что ты можешь не быть в курсе того, что происходит в мире. Но мир становится лучше, если я не знаю об этом негативе.

Я думаю, что если бы вы поговорили с каждым тренером в стране, то одна из их самых больших проблем была бы в том, что игроки заходят в раздевалку после игры и сразу прокручивают свои телефоны. В этот момент они уязвимы. Они только что закончили игру, устали. Что они увидят?» – цитирует Саутгейта Sky Sports.

Напомним, что несколько дней назад Тьерри Анри объявил об уходе из социальных сетей.

Тьерри Анри объявил об уходе из соцсетей
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