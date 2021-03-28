«Арсенал» интересуется нападающим «Бетиса» Фекиром

Нападающий «Бетиса» Набиль Фекир попал в сферу интересов «Арсенала», сообщает Mundo Deportivo.



Действующий контракт Набиля с «Бетисом» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость французского нападающего в € 25 млн.



Ранее сообщалось, что в приобретении Фекира заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».



Напомним, Фекир перешёл в «Бетис» в 2019 году, ранее выступал за «Лион». В сезоне-2020/2021 Набиль провёл в испанской Примере 25 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.



«Бетис», набрав в 28 матчах 45 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Лидер Примеры — мадридский «Атлетико» (66).

В текущем сезоне английской Премьер-лиги «Арсенал» с 42 очками занимает девятое место в таблице.