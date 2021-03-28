«Торпедо» проиграло «Томи» в выездном матче ФНЛ

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Торпедо». Встреча прошла на стадионе «Труд» в Томске и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 67-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Томи» Никита Кривцов. Эта победа стала второй подряд для томской команды.



Напомним, 23 марта, бывший тренер сборной России Александр Бородюк стал новым главным тренером московского «Торпедо». 22 марта «Торпедо» объявило о расставании с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. В первом матче под руководством Бородюка «Торпедо» разгромило «Чертаново» со счётом 3:0.



«Томь» набрала 27 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Московское «Торпедо» (57) — на 5-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (73).