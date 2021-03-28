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Лёв: Нойеру 35, но он сможет играть на высоком уровне ещё несколько лет

Лёв: Нойеру 35, но он сможет играть на высоком уровне ещё несколько лет
Футбол / Прочие турниры 0
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал выступление голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.

«На данный момент он производит очень хорошее впечатление на тренировках. Ему исполнилось 35, у него была невероятная карьера. Но несмотря на это он очень мотивирован, по-прежнему имеет большие цели, жаждет титулов, поэтому я думаю, что он может играть на этом уровне еще несколько лет», – цитирует немецкого специалиста издание Goal.com.

Напомним, что в текущем розыгрыше отборочного этапа чемпионата мира – 2022 сборная Германии выступает в группе J вместе с Румынией, Арменией, Северной Македонией, Лихтенштейном и Исландией.

В первом туре немецкая команда обыграла исландцев со счётом 3:0. В ближайшем матче подопечные Лёва в гостях встретятся с Румынией 28 марта в 21:45 мск.

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