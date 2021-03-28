Лёв: Нойеру 35, но он сможет играть на высоком уровне ещё несколько лет

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал выступление голкипера «Баварии» Мануэля Нойера.
«На данный момент он производит очень хорошее впечатление на тренировках. Ему исполнилось 35, у него была невероятная карьера. Но несмотря на это он очень мотивирован, по-прежнему имеет большие цели, жаждет титулов, поэтому я думаю, что он может играть на этом уровне еще несколько лет», – цитирует немецкого специалиста издание Goal.com.
Напомним, что в текущем розыгрыше отборочного этапа чемпионата мира – 2022 сборная Германии выступает в группе J вместе с Румынией, Арменией, Северной Македонией, Лихтенштейном и Исландией.
В первом туре немецкая команда обыграла исландцев со счётом 3:0. В ближайшем матче подопечные Лёва в гостях встретятся с Румынией 28 марта в 21:45 мск.
- 28 марта 2021
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