Капитан румынской молодёжки — венграм: эти «цыгане», как вы нас называли, обыграли вас
Капитан молодёжной сборной Румынии Мариус Марин рассказал в своём инстаграм-аккаунте об оскорблениях со стороны соперников. Позднее футболист удалил stories с сообщением.
«Эти цыгане, как вы называли нас на поле, обыграли вас со счётом 2: 1. Вперед, Румыния!», – написал Мариус Марин в инстаграм-stories.
Напомним, что сборная Румынии одержала волевую победу над хозяевами турнира – венграми – со счётом 2:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21.
После двух туров Румыния и Германия с четырьмя делят первую строчку группы A. На третьем месте располагаются Нидерланды (2) и замыкает четвёрку Венгрия (0).
По итогам группового этапа по две команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
Рекомендуем вам
- 28 марта 2021
-
15:13
-
14:53
-
14:53
-
14:36
-
14:32
-
14:17
-
14:14
-
14:03
-
13:59
-
13:34
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:41
-
12:41
-
12:37
-
12:10
-
11:54
-
11:40
-
11:22
-
11:10
-
10:57
-
10:48
-
10:35
-
10:32
-
10:24
-
10:18
-
10:16
-
10:04
-
09:59
-
09:49
-
09:45
-
09:34
-
09:31
-
09:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам