Капитан румынской молодёжки — венграм: эти «цыгане», как вы нас называли, обыграли вас

Капитан молодёжной сборной Румынии Мариус Марин рассказал в своём инстаграм-аккаунте об оскорблениях со стороны соперников. Позднее футболист удалил stories с сообщением.

«Эти цыгане, как вы называли нас на поле, обыграли вас со счётом 2: 1. Вперед, Румыния!», – написал Мариус Марин в инстаграм-stories.

Напомним, что сборная Румынии одержала волевую победу над хозяевами турнира – венграми – со счётом 2:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21.

После двух туров Румыния и Германия с четырьмя делят первую строчку группы A. На третьем месте располагаются Нидерланды (2) и замыкает четвёрку Венгрия (0).

По итогам группового этапа по две команды из каждой группы выйдут в плей-офф.