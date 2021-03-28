Мейра: реакция Роналду на незасчитанный гол естественна, но неприемлема для капитана

Бывший игрок «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра раскритиковал реакцию португальского нападающего Криштиану Роналду на незасчитанный гол в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Сербией (2:2).



«Реакция Роналду естественна, но неприемлема для капитана сборной. Он не может просить капитанскую повязку и уйти в раздевалку, пока продолжается матч. Это неприемлемое поведение для столь значимого игрока. Я понимаю разочарование Роналду и согласен с ним, потому что гол был чистый, но судьи вынуждены принимать решения без VAR. Роналду должен быть примером для команды», — приводит слова португальца Record.



Напомним, в компенсированное время встречи Роналду пробил из пределов штрафной, и один из защитников сборной Сербии ногой вытащил мяч из ворот. Португальцы сигнализировали судье, что мяч пересёк линию ворот, однако рефери гол не засчитал. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.

Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с Сербией