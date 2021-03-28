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«Балтика» вырвала победу в матче с «Енисеем», забив два гола в концовке встречи

«Балтика» вырвала победу в матче с «Енисеем», забив два гола в концовке встречи
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена „Енисей“ в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 21-й минуте встречи защитник „Балтики“ Иван Маклаков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 36-й минуте счёт открыл полузащитник „Енисей“ Никита Глушков. Во втором тайме, на 77-й минуте, защитник „Енисея“ Артём Абрамов получил красную карточку и покинул поле. На 89-й минуте счёт сравнял защитник гостей Игорь Юрганов. В компенсированное время встречи хавбек Максим Кузьмин вывел калининградскую команду вперёд.

»Балтика" набрала 58 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Енисей» (46) — на 12-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
28 марта 2021, воскресенье. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
1 : 2
Балтика
Калининград
1:0 Глушков – 36'   1:1 Юрганов – 89'   1:2 Кузьмин – 90+1'
Удаления: Абрамов – 77' / Маклаков – 21'
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