«Балтика» вырвала победу в матче с «Енисеем», забив два гола в концовке встречи

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал калининградскую «Балтику». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена „Енисей“ в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 21-й минуте встречи защитник „Балтики“ Иван Маклаков получил вторую жёлтую карточку и был удалён. На 36-й минуте счёт открыл полузащитник „Енисей“ Никита Глушков. Во втором тайме, на 77-й минуте, защитник „Енисея“ Артём Абрамов получил красную карточку и покинул поле. На 89-й минуте счёт сравнял защитник гостей Игорь Юрганов. В компенсированное время встречи хавбек Максим Кузьмин вывел калининградскую команду вперёд.



»Балтика" набрала 58 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Енисей» (46) — на 12-м месте.