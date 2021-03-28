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Тихонов: бюджет «Астаны» сократился в четыре раза. Все игроки пришли свободными агентами

Тихонов: бюджет «Астаны» сократился в четыре раза. Все игроки пришли свободными агентами
Футбол / Прочие турниры 0
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Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов рассказал о работе в казахстанском клубе.

«Определённые предложения из России были. Но хотелось, чтобы перед командой ставились серьёзные задачи. Болтаться где-то в середине таблицы — неинтересно. «Астана» — команда с большими амбициями. Это самый серьёзный клуб Казахстана, потому задача всегда одна — первое место в чемпионате. Это и интересно.

В том году чемпионство взял как раз «Кайрат» — у них более стабильная ситуация в плане финансирования и есть мощный патрон. Плюс чемпионат проходил в их городе. Они могли тренироваться на своей базе, тогда как остальным командам приходилось это делать по расписанию на одном-двух стадионах. Так что проблемы в том году были, но «Астана» как была многократным чемпионом, так им и остаётся.

Чем больше бюджет — тем более дорогостоящих футболистов клуб может приглашать. В этом году «Астана» не заплатила ни за одного футболиста — все пришли свободными агентами. А в целом наш бюджет сократился раза в четыре», — приводит слова Тихонова Sport24.

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