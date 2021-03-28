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«Спартак-2» и «Текстильщик» поделили очки

«Спартак-2» и «Текстильщик» поделили очки
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Текстильщик». Встреча прошла на стадионе «Академии имени Фёдора Черенкова» в Москве и завершилась вничью – 1:1.

Команды обменялись голами во втором тайме. На 60-й минуте Степан Оганесян вывел вперёд фарм-клуб «Спартака», а через шесть минут Алексей Губочкин сравнял счёт в матче.

«Спартак-2» набрал 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Ивановский «Текстильщик» (42) — на 14-м месте. Лидером соревнований являются самарские «Крылья Советов» (73).

В следующем туре красно-белые 3 апреля в гостях встретятся с «Чайкой», «Текстильщик» в тот же день на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

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