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Грузия — Испания: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 19:00

Грузия — Испания: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 19:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 28 марта, состоится матч сборных Грузии и Испании. Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Грузия — Испания.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Ассистенты — Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери — Марчел Бырсан.

Грузия и Испания находятся в группе В отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, где их соперниками являются Швеция, Греция и Косово.

В эту международную паузу сборная Испании также сыграет с Косово, а Грузия проведёт встречу с Грецией.

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