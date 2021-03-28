Албания — Англия: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 19:00

Сегодня, 28 марта, состоится матч сборных Албании и Англии. Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Албания — Англия.



Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Ассистенты — Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Гал Лайбувитц.



Албания и Англия находятся в группе I отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Польша, Венгрия, Андорра и Сан-Марино.



В эту международную паузу сборная Англии также сыграет с Польшей, а Албания проведёт встречу с национальной командой Сан-Марино.