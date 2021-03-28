Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Албания — Англия: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 19:00

Албания — Англия: прямая онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 19:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 28 марта, состоится матч сборных Албании и Англии. Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Албания — Англия.

Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Ассистенты — Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — Гал Лайбувитц.

Албания и Англия находятся в группе I отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Польша, Венгрия, Андорра и Сан-Марино.

В эту международную паузу сборная Англии также сыграет с Польшей, а Албания проведёт встречу с национальной командой Сан-Марино.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021