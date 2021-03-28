Мостовой: на Евро-1990 мы были на голову сильнее всех, поколение считали лучшим в Европе

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой вспомнил победу молодёжной сборной России на Евро-1990.
«Перед первой финальной игрой с Югославией собирались в ресторане, но это был обычный ужин. В этом не было ничего такого, да и нам это вообще никак не мешало. Просто у нас была очень сильная команда. Мы были на голову лучше всех. Хотя Югославия, которая играла с нами в финале, была очень крутая. Мы могли позволить себе посидеть в ресторане и в день игры, а потом вынести всех. Такое поколение было. Его считали лучшим не только у нас, но и во всей остальной Европе. В финале за две игры мы забили семь мячей.
В матче с югославами пошли на хитрость. Решили их запутать. Я играл под нападающим, как обычно, но сменил номер. Играл под вторым, фамилий-то на спине не было. Поэтому пошли на такой ход, чтобы югославам было неудобно против нас. Хотя им и так было неудобно, потому что против них играли Канчельскис справа, Колыванов форвард, Шалимов на левом фланге, Мостовой под нападающим. Тяжело было соперникам», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 28 марта 2021
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