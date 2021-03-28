Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Канчельскис: перед финалом Евро-90 играли в карты после отбоя. Потом спокойно выиграли 4:2

Канчельскис: перед финалом Евро-90 играли в карты после отбоя. Потом спокойно выиграли 4:2
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что перед финалом молодёжного Евро-1990 играли в карты после отбоя.

«Никакой боязни перед матчем с Югославией не было, играли в своё удовольствие. Вышли и спокойно обыграли Югославию 4:2 на выезде. Все готовились нормально. Как-то мы играли в карты после отбоя. Радионов зашёл и сказал, чтобы мы заканчивали играть. Мы ответили: «Вениаминыч, не переживайте, мы не подведём и сделаем результат». Что и подтвердилось, мы выиграли 4:2. После финала в самолёте позволили себе пива. Тренер сказал: «Ребята, молодцы, очень рад, но мы ещё не выиграли. Нас ждёт ответная игра в Симферополе». В Симферополе был полный стадион: медали, гулянки. Это был конец сезона, можно было себе позволить хорошо отдохнуть. Конечно, после игры были ужин, шампанское, вино. Всё было чинно и благородно», – сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021