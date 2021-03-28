«Факел» повторил два клубных рекорда в ФНЛ

В матче 33-го тура ФНЛ «Динамо-Брянск» принимало на своём поле «Факел». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу воронежского клуба. Первый гол забил Максим Максимов, а удвоил преимущество «Факела» Сергей Брызгалов, который забивает уже в третьем матче подряд.

Победа в этом матче стала для «Факела» седьмой подряд, что позволило воронежцам повторить два клубных рекорда. «Факел» не выигрывал в семи турах подряд на уровне первого дивизиона с 1999 года. Кроме того, беспроигрышная серия воронежского клуба достигла уже 12 матчей, что является повторением рекорда сезона-1998.

«Факел», набрав в 33 матчах 49 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ. Лидируют в лиге «Крылья Советов», в активе которых 73 очка.