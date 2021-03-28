Сборная Казахстана проиграла сборной Франции, Мбаппе не забил пенальти

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана проиграла сборной Франции. Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 0:2.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий французской команды Усман Дембеле. Антони Марсьяль прошёл по центру, добрался до штрафной и покатил мяч на Дембеле, который быстро обработал его и пробил в левый нижний угол мимо Александра Мокина. На 44-й минуте гол в свои ворота забил защитник казахстанской команды Сергей Малый. После навеса Антуана Гризманна с углового Малый неудачно подставил голову, срезав мяч в собственные ворота. На 75-й минует Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

Франция набрала четыре очка и занимает первое место в таблице группы D. Казахстан (0) находится на пятом месте.