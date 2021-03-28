Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Казахстана проиграла сборной Франции, Мбаппе не забил пенальти

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сборная Казахстана проиграла сборной Франции, Мбаппе не забил пенальти
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Казахстана проиграла сборной Франции. Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 0:2.

На 19-й минуте счёт открыл нападающий французской команды Усман Дембеле. Антони Марсьяль прошёл по центру, добрался до штрафной и покатил мяч на Дембеле, который быстро обработал его и пробил в левый нижний угол мимо Александра Мокина. На 44-й минуте гол в свои ворота забил защитник казахстанской команды Сергей Малый. После навеса Антуана Гризманна с углового Малый неудачно подставил голову, срезав мяч в собственные ворота. На 75-й минует Килиан Мбаппе не реализовал пенальти.

Франция набрала четыре очка и занимает первое место в таблице группы D. Казахстан (0) находится на пятом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа D. 2-й тур
28 марта 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Окончен
0 : 2
Франция
0:1 Дембеле – 19'   0:2 Малый – 44' (автогол)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021