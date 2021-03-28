Грузия — Испания: стартовые составы команд на матч 2-го тура отбора ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Грузии и Испании на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Грузия: Лория, Какабадзе, Кашия, Гиорбелидзе, Двали, Канкава, Лобжанидзе, Китеишвили, Кварацхелия, Гвилия, Зивзивадзе.
Испания: Симон, Порро, Льоренте, Альба, Гарсия, Бускетс, Руис, Педри, Мората, Хиль, Торрес.
Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Грузия — Испания.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Ассистенты — Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери — Марчел Бырсан.
Грузия и Испания находятся в группе В отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, где их соперниками являются Швеция, Греция и Косово.
В эту международную паузу сборная Испании также сыграет с Косово, а Грузия проведёт встречу с Грецией.
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