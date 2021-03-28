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Албания — Англия: стартовые составы команд на матч 2-го тура отбора ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Албания — Англия: стартовые составы команд на матч 2-го тура отбора ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Стали известны стартовые составы сборных Албании и Англии на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Албания: Бериша, Весели, Джимсити, Исмайли, Хюсай, Мемолла, Баре, Лячи, Броя, Чикалеши, Узуни.

Англия: Поуп, Магуайр, Уолкер, Шоу, Стоунс, Райс, Филлипсс, Маунт, Фоден, Стерлинг, Кейн.

Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Арена Комбетаре» (Тирана, Албания). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров из Израиля.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Албания — Англия.

Албания и Англия находятся в группе I отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, где их соперниками являются Польша, Венгрия, Андорра и Сан-Марино.

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