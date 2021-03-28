Албания — Англия: стартовые составы команд на матч 2-го тура отбора ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы сборных Албании и Англии на матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Албания: Бериша, Весели, Джимсити, Исмайли, Хюсай, Мемолла, Баре, Лячи, Броя, Чикалеши, Узуни.

Англия: Поуп, Магуайр, Уолкер, Шоу, Стоунс, Райс, Филлипсс, Маунт, Фоден, Стерлинг, Кейн.

Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Арена Комбетаре» (Тирана, Албания). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Матч обслужит бригада арбитров из Израиля.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Албания — Англия.

Албания и Англия находятся в группе I отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, где их соперниками являются Польша, Венгрия, Андорра и Сан-Марино.