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«Крылья Советов» обыграли «Аланию», Сергеев забил 29-й гол в сезоне

«Крылья Советов» обыграли «Аланию», Сергеев забил 29-й гол в сезоне
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» переиграли владикавказскую «Аланию». Встреча проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 65-й минуте матча забил нападающий самарской команды Иван Сергеев. Это 29-й гол Сергеева в нынешнем сезоне первенства ФНЛ. В начале сезона Сергеев перешёл в «Крылья Советов» из московского «Торпедо».

«Крылья Советов» в 33 матчах набрали 76 очков и занимают первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (60) находится на четвёртом месте.

Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:

«Нефтехимик» — «Волгарь» — 1:1

«Нижний Новгород» — «Краснодар-2» — 3:0

ФНЛ - Первый дивизион. 33-й тур
28 марта 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Сергеев – 65'
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