«Крылья Советов» обыграли «Аланию», Сергеев забил 29-й гол в сезоне
В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» переиграли владикавказскую «Аланию». Встреча проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 65-й минуте матча забил нападающий самарской команды Иван Сергеев. Это 29-й гол Сергеева в нынешнем сезоне первенства ФНЛ. В начале сезона Сергеев перешёл в «Крылья Советов» из московского «Торпедо».
«Крылья Советов» в 33 матчах набрали 76 очков и занимают первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (60) находится на четвёртом месте.
Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:
«Нефтехимик» — «Волгарь» — 1:1
«Нижний Новгород» — «Краснодар-2» — 3:0
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