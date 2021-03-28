«Крылья Советов» обыграли «Аланию», Сергеев забил 29-й гол в сезоне

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» переиграли владикавказскую «Аланию». Встреча проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 65-й минуте матча забил нападающий самарской команды Иван Сергеев. Это 29-й гол Сергеева в нынешнем сезоне первенства ФНЛ. В начале сезона Сергеев перешёл в «Крылья Советов» из московского «Торпедо».

«Крылья Советов» в 33 матчах набрали 76 очков и занимают первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (60) находится на четвёртом месте.

Результаты других матчей Футбольной национальной лиги:

«Нефтехимик» — «Волгарь» — 1:1

«Нижний Новгород» — «Краснодар-2» — 3:0