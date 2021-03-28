Гризманн установил новый рекорд сборной Франции
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн вышел в стартовом составе сборной Франции на матч отбора на чемпионат мира — 2022 с национальной командой Казахстана (2:0). Встреча проходила на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане.
Это появление в стартовом составе сборной Франции стало для Гризманна 45-м подряд. Антуан установил рекорд национальной команды по этому показателю.
Ранее рекорд принадлежал Патрику Виейра, который выходил в стартовом составе сборной Франции 44 встречи подряд.
Всего в составе сборной Франции Гризманн сыграл 88 матчей, забил 34 гола и отдал 27 результативных передач.
На отборе ЧМ-2022 Франция набрала четыре очка и занимает первое место в таблице группы D, опережая Боснию и Герцеговину, Финляндию, Украину и Казахстан.
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