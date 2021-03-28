Экс-тренер молодёжной сборной России высказался о шансах в матче со сборной Франции

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями перед матчем россиян со сборной Франции во 2-м туре группового этапа чемпионата Европы 2021 года.
«С французами надо быть во всеоружии, потому что для них это последний шанс. Если они проигрывают — у них не будет возможности выйти из группы. Обе команды отнесутся к матчу с полной ответственностью, поэтому будет очень тревожная игра. Французы — это уже не Исландия. У них очень классные игроки!
Не думаю, что Франция раскроется с первых минут — скорее, будут придерживаться выжидательной тактики. Нам нужно искать свои моменты и очень аккуратно сыграть в обороне. У нас благоприятное положение в группе, но пока только перед этим матчем», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 28 марта 2021
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