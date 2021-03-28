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«Реал» и Рамос не могут договориться о новом контракте. До конца действующего — 95 дней

«Реал» и Рамос не могут договориться о новом контракте. До конца действующего — 95 дней
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» близок к потере своего защитника и капитана Серхио Рамоса. Клуб не может договориться с 34-летним испанцем о пролонгации сотрудничества, информирует AS.

«Реал» предлагает Рамосу контракт на год с понижением зарплаты на 20%. Игрок не намерен идти на уменьшение оклада и хотел бы подписать более долгосрочный контракт со «сливочными»: на два года, либо по схеме «1+1».

Руководство «Королевского клуба» сомневается в целесообразности долгосрочного продления сотрудничества с футболистом, которому послезавтра исполнится 35 лет.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за «Реал» 15 матчей и забил два гола. Действующий контракт Серхио со «сливочными» рассчитан до конца июня 2021 года.

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