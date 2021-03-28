«Ювентус» может обменять Дибалу на Фелиша, Погба или ещё четырёх игроков

Туринский «Ювентус» может обменять нападающего Пауло Дибалу в другой клуб, если не продлит с ним контракт, сообщает Tuttosport.

Возможен обмен аргентинца на форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, полузащитника «Реала» Иско, нападающего «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса, форварда «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и форварда «Атлетико» Жоау Фелиша.

Дибала может отказаться покинуть туринскую команду летом. По информации источника, это произойдёт, если «Ювентус» не предложит 27-летнему аргентинскому футболисту новый контракт на устраивающих игрока условиях. Напомним, действующее соглашение Дибалы с туринцами рассчитано до лета 2022 года. Прошлым летом «Ювентус» предложил нападающему контракт с зарплатой € 10 млн, однако он отклонил предложение. Ранее появилась информация, что итальянский клуб решил продать Дибалу в летнее трансферное окно.



Дибала защищает цвета «Ювентуса» с 2015 года, а ранее выступал за «Палермо» и на родине, в Аргентине. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 11 матчах итальянской Серии А (в восьми выходил в стартовом составе), в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.