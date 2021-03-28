Сын Дидье Дрогба забил первый гол в Италии

Нападающий «Фольоре Каратезе» Исаак Дрогба, сын известного экс-футболиста «Челси» Дидье Дрогба, открыл счёт своим голам в Италии, сообщает Sportitalia в «Твиттере».

В матче Серии D, четвёртого по силе дивизиона страны, с «Кароннезе» (1:0) Исаак забил гол после розыгрыша стандартного положения. Это был его третий матч в составе «Фольоре Каратезе».

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20-летний нападающий имеет французское гражданство, так как родился в Париже. Исаак может сыграть по всему фронту атаки, но его приоритетная позиция — центрфорвард.

Сын Дидье Дрогба начинал свой футбольный путь в академии «Челси». Позже он выступал в юношеской и второй командах «Генгама».

«Фольоре Каратезе» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии D.

Отец Исаака, Дидье Дрогба, провёл наиболее яркие годы футбольной карьеры в лондонском «Челси», за который сыграл 381 матч, забил 164 гола и отдал 86 результативных передач. Завершил свою карьеру ивуарийский форвард в клубе второй американской лиги «Финикс Райзинг».