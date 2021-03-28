Сын Дидье Дрогба забил первый гол в Италии

Нападающий «Фольоре Каратезе» Исаак Дрогба, сын известного экс-футболиста «Челси» Дидье Дрогба, открыл счёт своим голам в Италии, сообщает Sportitalia в «Твиттере».
В матче Серии D, четвёртого по силе дивизиона страны, с «Кароннезе» (1:0) Исаак забил гол после розыгрыша стандартного положения. Это был его третий матч в составе «Фольоре Каратезе».
Права на видео принадлежат «Lega Nazionale Dilettanti»
20-летний нападающий имеет французское гражданство, так как родился в Париже. Исаак может сыграть по всему фронту атаки, но его приоритетная позиция — центрфорвард.
Сын Дидье Дрогба начинал свой футбольный путь в академии «Челси». Позже он выступал в юношеской и второй командах «Генгама».
«Фольоре Каратезе» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии D.
Отец Исаака, Дидье Дрогба, провёл наиболее яркие годы футбольной карьеры в лондонском «Челси», за который сыграл 381 матч, забил 164 гола и отдал 86 результативных передач. Завершил свою карьеру ивуарийский форвард в клубе второй американской лиги «Финикс Райзинг».
- 28 марта 2021
-
20:53
-
20:51
-
20:49
-
20:47
-
20:40
-
20:26
-
19:59
-
19:54
-
19:44
-
19:43
-
19:15
-
19:15
-
19:05
-
18:59
-
18:58
-
18:48
-
18:20
-
18:20
-
18:05
-
17:58
-
17:56
-
17:49
-
17:31
-
17:27
-
17:26
-
17:08
-
16:54
-
16:53
-
16:37
-
16:15
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:31