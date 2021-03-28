Грузия — Испания: Кварацхелия вывел хозяев вперёд

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Испании.
На 44-й минуте Кварацхелия забил гол после быстрой атаки грузинской команды.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».
Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 проходит на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Грузия — Испания.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Ассистенты — Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери — Марчел Бырсан.
Грузия и Испания находятся в группе В отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, где их соперниками являются Швеция, Греция и Косово.
В эту международную паузу сборная Испании также сыграет с Косово, а Грузия проведёт встречу с Грецией.
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