Грузия — Испания: Кварацхелия вывел хозяев вперёд

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Испании.

На 44-й минуте Кварацхелия забил гол после быстрой атаки грузинской команды.

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Встреча 2-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 проходит на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Грузия — Испания.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску. Ассистенты — Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григориу. Резервный рефери — Марчел Бырсан.



Грузия и Испания находятся в группе В отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, где их соперниками являются Швеция, Греция и Косово.



В эту международную паузу сборная Испании также сыграет с Косово, а Грузия проведёт встречу с Грецией.