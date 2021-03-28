Директор «Вольфсбурга»: ценим качества Филиппа. Он по-прежнему будет помогать команде

Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шефер высказался о будущем нападающего Максимилиана Филиппа, арендованного у московского «Динамо».
«Мы ценим качества Максимилиана. Он по-прежнему будет нам помогать. Готов ли «Вольфсбург» выкупить Филиппа? Мы обсудим это все вместе», — цитирует Шефера Ruetir.
2 октября нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп на правах аренды перешёл в «Вольфсбург». Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Филипп перешёл в «Динамо» из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за € 20 млн. Ранее немецкий форвард выступал на родине за «Фрайбург». В сезоне-2020/2021 немецкий футболист принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В Бундеслиге Филипп провёл 16 матчей, забил два гола и отдал две голевые передачи.
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