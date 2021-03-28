Дания разгромила Молдавию со счётом 8:0 на отборе ЧМ-2022

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная Дании принимала на своём поле национальную команду Молдавии. Встреча проходила на стадионе «МСХ Арена» (Хернинг, Дания) и завершилась со счётом 8:0. Матч обслуживала бригада арбитров из Азербайджана.
Судьба матча была решена уже в первом тайме, в течение которого Дания забила пять мячей. На 19-й минуте счёт открыл Каспер Дольберг, реализовав пенальти. Спустя две минуты преимущество хозяев удвоил Миккель Дамсгор, а уже на 29-й минуте Дамсгор оформил дубль. На 35-й минуте забитым мячом отметился Йенс Ларсен, а на 38-й минуте пятый гол датчан забил Матиас Йенсен.
Во втором тайме хозяева немного сбавили обороты и забили только трижды. На 48-й минуте отметился Каспер Дольберг, записавший на свой счёт дубль. На 81-й минуте — Роберт Сков. А на 89-й минуте точку в матче своим голом поставил Маркус Ингвартсен. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Дании с разгромным счётом.
Дания и Молдавия находятся в группе F отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Австрия, Шотландия, Израиль и Фарерские острова. Дания, набрав шесть очков, занимает первое место в таблице квартета. Молдавия (1) — на пятом месте.
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