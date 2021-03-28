Армения обыграла Исландию и вышла на первое место в группе
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении переиграла сборную Исландии. Встреча проходила на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саркисяна в Ереване и завершилась со счётом 2:0.
На 53-й минуте нападающий армянской команды Тигран Барсегян открыл счёт, ему ассистировал Артак Григорян. Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян увеличил преимущество хозяев, голевую передачу отдал Барсегян.
Встречу обслуживала албанская бригада арбитров во главе с Энеа Йорги. Ассистенты — Ридигер Чокай и Рейди Авдо. Резервный арбитр — Юджин Джая.
Сборная Армении в двух матчах набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы J. Исландия (0) находится на шестом месте.
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