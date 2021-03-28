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Армения обыграла Исландию и вышла на первое место в группе

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Армения обыграла Исландию и вышла на первое место в группе
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении переиграла сборную Исландии. Встреча проходила на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саркисяна в Ереване и завершилась со счётом 2:0.

На 53-й минуте нападающий армянской команды Тигран Барсегян открыл счёт, ему ассистировал Артак Григорян. Полузащитник «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян увеличил преимущество хозяев, голевую передачу отдал Барсегян.

Встречу обслуживала албанская бригада арбитров во главе с Энеа Йорги. Ассистенты — Ридигер Чокай и Рейди Авдо. Резервный арбитр — Юджин Джая.

Сборная Армении в двух матчах набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы J. Исландия (0) находится на шестом месте.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 2-й тур
28 марта 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Армения
Окончен
2 : 0
Исландия
1:0 Барсегян – 53'   2:0 Байрамян – 74'
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