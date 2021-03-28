Тренером «Ротора» назначат Хасанби Биджиева, но тренировать команду будет Юрий Батуренко

У нового главного тренера «Ротора» Юрия Батуренко нет лицензии PRO, о чём «Чемпионат» сообщал ранее. Юридически на должность наставника команды будет оформлен его помощник Хасанби Биджиев, но по факту тренировать волгоградский коллектив будет именно Батуренко, который лично подтвердил эту информацию.

«У нас в тренерский штаб вошли Хасан Биджиев, Андрей Сёмин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Де-юре главным тренером будет Хасанби Биджиев. У него есть лицензия PRO.

Как меня приняли в команде? Нормально всё. Но о тренировках я говорить не хочу, не буду раскрывать подробности», — цитирует Батуренко «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, отсутствие лицензии PRO не даёт специалисту возможность официально занимать должность главного тренера команды. Он может входить в тренерский штаб и руководить коллективом, но главным тренером быть не может.

«Ротор», набрав 18 очков в 23 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От 12-й строчки, гарантирующей сохранение прописки в чемпионате, команду отделяют восемь очков.