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Сборная Франции открыла счёт в матче с Россией на молодёжном Евро-2021

Сборная Франции открыла счёт в матче с Россией на молодёжном Евро-2021
Футбол / Сборная России 0
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В матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная России играет с национальной командой Франции. Встреча проходит в венгерском городе Сомбатхей (Венгрия) на стадионе «Халадаш». Матч обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес.

Счёт в матче на 15-й минуте открыла сборная Франции. Гол забил Одсонн Эдуард, который реализовал пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен за фол Павла Маслова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия U21 — Франция U21.

Напомним, помимо Франции соперниками россиян по групповому этапу являются Исландия и Дания. Встреча с исландцами закончилась победой сборной России (4:1). С датчанами подопечные Михаила Галактионова встретятся 31 марта также на стадионе «Халадаш». Начало – в 19:00 мск.

По итогам группового этапа две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф.

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