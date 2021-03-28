Тарасов: предложения от футбольных клубов? Летом всё будет

Бывший полузащитник московского «Локомотива», казанского «Рубина» и сборной России Дмитрий Тарасов ответил на вопрос подписчика о своём будущем.
«Предложения от футбольных клубов? Летом всё будет. Сейчас много работаю, чтобы вернуться. Переход в „Сахалинец“? Не договорились по зарплате. Напишите Литвину, чтобы норм сделал зарплату, тогда я готов», — написал Тарасов на своей странице в «Инстаграме».
Ранее пресс-служба «Сахалинца» анонсировала переход Тарасова, опубликовав в «Инстаграме» фотографию полузащитника с футболкой с 23-м номером. Информацию о переходе Тарасова также прокомментировал главный тренер «Сахалинца» Юрий Дроздов.
Последним клубом Дмитрия стал казанский «Рубин», в составе которого хавбек провёл 9 матчей. Тарасов покинул Казань в декабре минувшего года по истечении контракта с клубом. В настоящее время россиянин является свободным агентом.
- 28 марта 2021
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