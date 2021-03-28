Сборная Франции забила второй гол с пенальти в матче с Россией на молодёжном Евро-2021

В матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная России играет с национальной командой Франции. Встреча проходит в венгерском городе Сомбатхей (Венгрия) на стадионе «Халадаш». Матч обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес.
Второй гол сборной Франции на 24-й минуте забил Нанитамо Иконе. Пенальти в ворота сборной России был назначен за нарушение правил в исполнении Павла Маслова, который сыграл рукой в своей штрафной площади. Это уже второй пенальти в матче, назначенный за фол Маслова. Первый одиннадцатиметровый реализовал Одсонн Эдуард.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия U21 — Франция U21.
Напомним, помимо Франции, соперниками россиян по групповому этапу являются Исландия и Дания. Встреча с исландцами закончилась победой сборной России (4:1). С датчанами подопечные Михаила Галактионова встретятся 31 марта также на стадионе «Халадаш». Начало – в 19:00 мск.
По итогам группового этапа две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
- 28 марта 2021
-
22:46
-
22:35
-
22:24
-
22:14
-
22:06
-
21:44
-
21:39
-
20:53
-
20:51
-
20:49
-
20:47
-
20:40
-
20:26
-
19:59
-
19:54
-
19:44
-
19:43
-
19:15
-
19:15
-
19:05
-
18:59
-
18:58
-
18:48
-
18:20
-
18:20
-
18:05
-
17:58
-
17:56
-
17:49
-
17:31
-
17:27
-
17:26
-
17:08
-
16:54
-
16:53