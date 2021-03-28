Павел Маслов пропустит следующий матч молодёжной сборной России из-за перебора карточек

В матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная России играет с национальной командой Франции. Встреча проходит в венгерском городе Сомбатхей (Венгрия) на стадионе «Халадаш». Матч обслуживает испанская бригада арбитров, которую возглавляет Гуильермо Куадра Фернандес.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Россия U21 — Франция U21.
В первом тайме сборная Франции забила два гола с пенальти. Оба одиннадцатиметровых были назначены за нарушения правил в исполнении Павла Маслова. В первом эпизоде, на 14-й минуте, Маслов сбил соперника в своей штрафной площади. А на 23-й минуте российский защитник небрежно сыграл рукой, за что получил жёлтую карточку и заработал второй пенальти для французов.
Эта жёлтая карточка стала вторым предупреждением для Маслова на турнире. Таким образом, он автоматически пропустит следующий матч молодёжной сборной России с национальной командой Дании.
С датчанами подопечные Михаила Галактионова встретятся 31 марта также на стадионе «Халадаш». Начало – в 19:00 мск.
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