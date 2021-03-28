Губерниев: Маслов уверенно штампует такие пенали и в РПЛ! У него это на поток поставлено

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игру молодёжной сборной России в первом тайме матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Францией. Российская команда пропустила два гола с пенальти.

«По первому тайму молодёжного матча Россия — Франция! Играли ничуть не хуже соперника! И моментов создали не меньше. Но Маслов уверенно штампует такие пенали в свои ворота в РПЛ! У него там это на поток поставлено. И руки, и ноги. Ну кто-то не объяснил в своё время, что не надо пытаться в штрафной выбить каждый мяч, к тому же на широких ногах. Или что руки прятать надо. Тренер обязан знать о такой особенности игрока. В результате в ничейном матче получаем к перерыву 0:2. Будем пытаться отыграться! Вперёд, Россия!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.