Сборная России проиграла Франции на молодёжном Евро и опустилась на 3-е место в группе

В матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная России встретилась с национальной командой Франции. Встреча проходила в венгерском городе Сомбатхей (Венгрия) на стадионе «Халадаш» и завершилась победой французов 2:0. Матч обслуживала испанская бригада арбитров, которую возглавил Гуильермо Куадра Фернандес.
Сборная Франции открыла счёт в матче на 15-й минуте. Гол забил Одсонн Эдуард, который реализовал пенальти, назначенный за фол Павла Маслова. Второй гол сборной Франции также был забит с пенальти. На 24-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Нанитамо Иконе. Второй пенальти французам подарил всё тот же Маслов, который на этот раз сыграл рукой в своей штрафной площади. Во втором тайме сборная России создала несколько опасных голевых моментов, но реализовать их и переломить ход встречи не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу французов.
Благодаря этой победе сборная Франции, набрав 3 очка, поднялась на 2-е место в турнирной таблице группы С. Россия, в активе которой также 3 очка, опустилась на 3-е место. Лидирует в группе национальная команда Дании (6). На последнем месте — Исландия (0).
Напомним, встреча с исландцами состоялась 25 марта и завершилась победой сборной России (4:1). С датчанами подопечные Михаила Галактионова встретятся 31 марта также на стадионе «Халадаш». Начало – в 19:00 мск. Защитник Павел Маслов пропустит следующий матч молодёжной сборной России из-за перебора жёлтых карточек.
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