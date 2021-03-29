Широков: французы — вообще посторонние, ничего создать не могли. Россия проиграла сама

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал поражение молодёжной сборной России в матче с Францией (0:2).
«Я бы не сказал, что всё плохо. Россия сама проиграла этот матч. Французы — вообще посторонние, с игры ничего создать нам не могли. Мы, может, тоже провели далеко не лучший матч, играли как-то нервозно. Реализовали бы первый момент — выиграли бы матч. А так было много простых ошибок, в первом пенальти был неаккуратный отбор, потом сразу второй… Понятно, что мяч в руку случайно попал, Маслов не хотел играть рукой. А дальше были полумоменты, но до конца довести не смогли. Ничья была бы логичным итогом, французы — совсем плохие, ничего не могут. А мы такой команде, к сожалению, проиграли. Может, индивидуально они где-то сильнее, но по игре мы им точно не должны были проигрывать.
Маслов ничего не привёз. За спину руку он убрать не мог, били с пяти метров — не успел. В первом моменте сыграл не совсем аккуратно, но я бы не говорил, что он привёз. К сожалению для него, он попадает в ситуации, как и в «Спартаке», где его не совсем удачные действия приводят к голам. Но поражение на него нельзя сваливать, виноваты сами.
Понятно, что датчане просто так не сдадутся. Но если они такие же, как французы, то я не думаю, что обыграть их — неразрешимая задача. Надо просто выходить поувереннее», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 29 марта 2021
-
00:22
-
00:18
-
00:08
-
00:02
- 28 марта 2021
-
23:52
-
23:49
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:14
-
23:02
-
22:58
-
22:46
-
22:35
-
22:24
-
22:14
-
22:06
-
21:44
-
21:39
-
20:53
-
20:51
-
20:49
-
20:47
-
20:40
-
20:26
-
19:59
-
19:54
-
19:44
-
19:43
-
19:15
-
19:15
-
19:05
-
18:59
-
18:58
-
18:48