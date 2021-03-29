Максименко — о проигрыше сборной Франции: в принципе, мы неплохо смотрелись

Голкипер молодёжной сборной России Александр Максименко прокомментировал проигрыш в матче чемпионата Европы с Францией (0:2).
«Все ожидали тяжелой игры, потому что французов укололи в прошлой игре. Они вышли ещё злее. В принципе, мы неплохо смотрелись, там были только два пенальти, что мне на память приходит. Во втором тайме вообще ребята заставили их играть длинными передачами. Поэтому голову не опускаем, будем готовиться к Дании. Сейчас проанализируем, надо стать злее. Надо выходить на Дании и на 200 процентов вкладываться», — цитирует Максименко «Матч ТВ».
В матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 сборная России встретилась с национальной командой Франции. Встреча проходила в венгерском городе Сомбатхей (Венгрия) на стадионе «Халадаш» и завершилась победой французов 2:0.
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