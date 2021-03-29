Галактионов: с французами мы играли как минимум на равных

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 со сборной Франции (0:2).

«С французами мы играли как минимум на равных, второй тайм, большую его часть, превосходили соперника. Не хватило остроты в завершающей стадии атак – доводили подходы до завершения, ударов. Были моменты у Захаряна, Чалова, Грулёва. Темп мы выдержали, старались играть активно и не от обороны, не отходить от того футбола, что был в первой игре. Упрекнуть ребят нельзя, но да – результат неудовлетворительный.

Понятно, что поражение неприятное, теперь совсем другой расклад в группе. Мы изучали Данию, но до команды пока не доводили. Надо остыть, проанализировать и всё донести до игроков. Не в первый раз в такой ситуации, знаем, как себя вести. Надо выходить и выигрывать», — передаёт слова Галактионов корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.