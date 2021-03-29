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Галактионов: самое простое – бросить всё на Маслова. Но так можно его психологически убить

Галактионов: самое простое – бросить всё на Маслова. Но так можно его психологически убить
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о двух пенальти в матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 со сборной Франции (0:2).

«Пока не пересматривали моменты с пенальти. В первом, наверное, фол был, во втором – была ли рука отставлена, было ли это целенаправленно – не знаю. Судья принял решение, его бессмысленно обсуждать.

Уже быстро поговорил с Масловым, он очень расстроен. Команда его поддерживает, я тоже. Самое простое для СМИ и болельщиков – бросить всё на молодого игрока. Но мы так можем его психологически убить и закопать. Наоборот, надо поддержать его в этой ситуации, чтобы дальше старался не допускать таких ошибок. Они не критические, но оказались результативными. И это не его проблема – всегда есть цепочка: значит, не доработала вся команда. И принимает вину вся команда и я в том числе.

Французы отдавали мяч и ничего не показали? Так говорить нельзя – они хороши на мяче и во взаимодействиях, мы были готовы к тому, как они будут играть. Но остроты в завершающей стадии у нас было не так много. Надо играть немного понастырнее и понаглее», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Сборная России проиграла Франции на молодёжном Евро и опустилась на 3-е место в группе
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