Уткин — о поражении сборной России U21: слабо сработал тренер, бездейственно ждал перерыв

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал поражение молодёжной сборной России в матче второго тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 со сборной Франции (0:2).
«У молодёжной Франции нельзя выиграть, если дать ей фору в два мяча. Потому что есть вопросы, насколько поколение французов талантливо в сопоставлении с предшествующими, но то, что это всегда очень хорошо обученные и при этом атлетичные игроки — это всегда. И отстоять фору они всегда могут.
На мой взгляд, у нас слабо сработал тренер. Замены надо было делать после второго пенальти. Потому что было очевидно, что план, с которым вышли на игру, уже отменён. Самим ходом игры. Наша сборная первый тайм просто доиграла. Потерянные 12-15 минут (не помню, сколько добавили к перерыву). Но я, конечно, наблюдатель. Не более.
Первый пенальти — ошибка, второй — несчастье. Бывает.
Но меня удивило, что тренерский штаб бездейственно ждал перерыва. Было же видно, что команда в состоянии грогги. Что нормально для молодёжи, но в эту ситуацию надо врываться, её иначе не изменить. Она ж эмоциональная… В моём понимании — слабый матч-менеджмент. Просто слабый», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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